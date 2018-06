Governo Conte. Labriola (FI). Dialoghi con il Parlamento e lavori per fare forte il Paese. Forza Italia vigilerà

Agenpress – “Dopo cento giorni di stallo politico e di grande caos l’Italia ha finalmente un esecutivo che sarà a breve al lavoro e con il quale auspico che il Parlamento possa avere un rapporto di interlocuzione schietto e fattivo”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.

“E’ il momento di dire basta a una campagna elettorale infinita, fatta di slogan e di pura propaganda, di sfide che nulla hanno a che vedere con le emergenze vissute dal Paese reale, quello che chiede lavoro e sicurezza – prosegue l’azzurra – ad avere la meglio sia ora il senso di responsabilità che deve essere proprio di chi siede sui banchi del governo come di chi sta all’opposizione, con l’obiettivo, condiviso, di fare più forte l’Italia. Quello che firmerà oggi al Quirinale non sia il governo dei continui voti di fiducia, ma veda nel Parlamento il luogo in cui la democrazia deve vivere pienamente. I nodi da sciogliere, le partite da giocare sono a tutti ben noti: l’impresa fatica sempre più ad andare avanti, così come la povertà attanaglia un numero crescente di famiglie. Mettiamoci a lavorare stando dalla parte dei cittadini, cominciando da quelli più deboli. Forza Italia vigilerà affinché chi è al governo non smarrisca l’unica via da percorrere: quella del riscatto economico e sociale della nostra Italia”.