Governo. Pizzarotti. Di Maio ministro del Lavoro? Non ha mai lavorato

Agenpress – “Penso a tutti quelli nominati all’interno del cerchio di Di Maio, non tanto per competenza o esperienza, ma per vicinanza, se guardiamo l’esperienza generale mi sembra evidente, a partire da Di Maio ministro al Lavoro senza aver mai lavorato”.

Lo ha detto il sindaco di Parma ed ex M5S, Federico Pizzarotti,intervenendo alla trasmissione ‘I Funamboli’ su Radio 24′, parlando del neo ministro del Lavoro.

Il Governo Lega-Movimento 5 Stelle “ha una composizione quantomeno pittoresca in termini di competenza, sbilanciamento a destra, e incompetenza su alcuni settori”.

Pizzarotti ricorda “si era detto che la competenza era importante e che si sarebbero presi i migliori cervelli per fare i ministri, ma mi sembra che lo svolgimento sia stato diverso dal presupposto. Detto questo quando li vedremo in azione con la manovra finanziaria, diremo meglio. Adesso non voglio spingermi in polemiche inutili”.