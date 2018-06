Governo. Santanché (FDI). Solo 5 donne su 18 ministri. Altro che cambiamento!

Agenpress – “Se dopo 80 giorni dal voto del 4 marzo l’Italia ha un governo politico e non l’ennesimo esecutivo tecnico calato dall’alto è anche merito di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, che per spirito patriottico hanno dimostrato ancora una volta di anteporre il bene della Nazione agli interessi personali. In Senato infatti, la nostra astensione al voto di fiducia sarà decisiva per far partire l’esecutivo Conte, mentre in seguito FdI valuterà ogni singolo provvedimento e voterà quello che riterrà utile per il bene dell’Italia.

Tuttavia guardando la squadra dei Ministri ritengo sbagliato parlare di “governo del cambiamento” M5S e lega: la scelta anacronistica di proporre 5 donne su 18 ministri, peraltro in ruoli non chiave al netto della Difesa, più che un salto verso il futuro sembra un ritorno a vecchi e superati schemi politici che l’Italia si era lasciata alle spalle. E se il buongiorno si vede dal mattino, questa non è una buona notizia”

E’ quanto dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.