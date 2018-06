Ivano Tonoli, (Unione Cattolica). “Che il Governo Conte mantenga le promesse”

Agenpress – Il partito Unione Cattolica prende atto che, dopo una lunga, travagliata e controversa gestazione, le forze politiche 5 Stelle e Lega Nord hanno dato vita a un Governo che nelle intenzioni dovrebbe essere ‘politico’ mentre in effetti individua il suo Primo Ministro, ancora una volta, in un tecnico non passato al vaglio del consenso popolare.

Il segretario politico nazionale di Unione Cattolica, Ivano Tonoli, esprime perplessità, se non addirittura contrarietà, verso i modi inverosimili con cui si sono portate avanti le trattative che hanno, alla fine, dato vita a questo Governo, i continui cambi di decisione da parte del rappresentante 5 Stelle e del segretario leghista, una pantomima assurda quanto indecente, un ‘gioco delle parti’ teso più ad una vittoria personale che ad una soluzione pratica dei problemi della gente. A cui si aggiunge l’altalena di pareri cangianti repentinamente, ed altrettanto irrispettosi, nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella, pareri che andavano dal totale apprezzamento quando Di Maio si recava al Colle per ottenere un preventivo e irrituale beneplacito su una squadra di governo confezionata in casa 5 Stelle, alla proposta addirittura di empeachement. Un comportamento che definiremmo infantile solo per non darne giudizi più pesanti di superficialità, se non di malafede.

E che dire della inquietante vicenda Savona, un professore di chiara fama di 82 anni, tirato per la giacchetta affinché facesse parte del Governo nel ruolo di Ministro dell’Economia, e risultato poi ‘non gradito’in quel ruolo dal Presidente Mattarella. Preferiamo non entrare nel merito della polemica sul Presidente Mattarella che aveva, certamente, il diritto istituzionale di rifiutare un ministro come sancito dalla Carta Costituzionale, ciò che indigna è l’aver fatto del professor Savona l’oggetto del contendere, la conditio sine qua non per la formazione o meno del Governo. Ne è scaturito un braccio di ferro vergognoso con la prima carica dello Stato che aveva solo lo scopo di mostrare i muscoli a tutto beneficio di un elettorato tanto infervorato e tifoso, quanto disattento e disinformato. Come i fatti ultimi hanno dimostrato, Savona era sostituibile, sta di fatto che è stato sostituito con Giovanni Tria, altro tecnico, tra l’altro non completamente in linea con i ‘desiderata’ dei due primi azionisti del nuovo Governo Conte. Infatti Tria sino a pochi giorni fa criticava apertamente il ‘contratto’ 5Stelle-Lega per la sua vaghezza in merito alle coperture. E’ favorevole alla flat-tax, il professor Tria, ma con il conseguente aumento dell’IVA; mentre è fortemente critico verso il reddito di cittadinanza che, secondo lui, sarebbe una indennità di disoccupazione un po’ rafforzata, un provvedimento che configurerebbe una società in cui ‘una parte della popolazione produce e l’altra consuma’.

Si è scongiurato comunque il ‘pericolo’ Savona, tale per le sue idee che l’hanno fatto diventare per pochi giorni il ‘nemico dell’Europa’. Quello che avrebbe spinto l’Italia fuori dall’UE.

Entrambi gli schieramenti politici che hanno dato vita a questa compagine di governo hanno come comune denominatore il fatto di essere espressione delle difficoltá congiunturali negative del Paese: la povertá crescente di una fetta importante della popolazione ha determinato la volontà dei cittadini di votare forze politiche in cui hanno visto rappresentato l’elemento della protesta, della rabbia sociale, della paura dei migranti, del bisogno di maggior sicurezza, e della voglia di trasparenza e correttezza.

5 Stelle e Lega ora sono, a tutti gli effetti, partiti di governo, quindi debbono dimostrare che gli ‘slogan’ utilizzati abbondantemente in campagna elettorale, e il loro programma stilato nel famoso contratto, sia concretizzabile in provvedimenti che possano determinare benessere e migliorie della vita delle famiglie e delle imprese italiane. Un contratto, fra l’altro, che ha creato commenti preoccupati da parte di economisti esperti essendo costituito prevalentemente da costi senza adeguate previsioni di coperture finanziarie a sostegno.

Proprio per questa ragione noi di Unione Cattolica nutriamo seri dubbi sul fatto che il tanto decantato contratto di programma congiunto possa essere realizzato, salvo drastiche riduzioni delle promesse. Oltretutto un governo così disomogeneo, quasi un coacervo messo in piedi da due partiti che, a nostro avviso, hanno poco o nulla in comune, mostrerà inadeguatezza e conflitti intestini tali da rischiare una paralisi governativa con tutte le nefaste conseguenze immaginabili. Gli obiettivi sono ambiziosi, la realtà sarà un banco di prova spietato. Come saranno spietati gli elettori dei due schieramenti al momento che vedranno le loro speranze disilluse e le promesse disattese. Sappiamo già che, a quel punto, ci sarà uno scarico di responsabilità da parte degli uni sugli altri a tutto beneficio di una campagna elettorale mai interrotta davvero, e verso la quale ogni azione, da entrambe le parti, sembra tendere.

Il Paese ha bisogno di un governo serio, responsabile, in grado di tutelare gli interessi e la dignità nei confronti dell’Europa, efficientare le spese dello Stato, recuperare risorse per rilanciare l’economia, creare occupazione, fare investimenti.

Il partito Unione Cattolica vuole augurarsi, comunque, che i valori cattolici possano essere rispettati da tale governo, e che si operi con spirito di solidarietá verso le fasce disagiate del Paese, diminuendo le disuguaglianze sociali, salvaguardando la dignitá umana, dando lavoro ai giovani, in particolare a tempo indeterminato, eliminando sacche di discriminazione e ingiustizie, operando, come detta il Vangelo, per la vita e per l’amore verso il prossimo. Nel momento critico che il Paese sta vivendo, in cui i partiti ricercano spudoratamente il potere e i privilegi, i benefici personali immediati, esercitando il loro ruolo con avidità immorale, Unione Cattolica auspica che il nuovo Governo sia animato da un sentimento che tenga conto della particolare situazione e crei le basi per una ritrovata armonia sociale.

Unione Cattolica vigilerà affinché i propri iscritti, e tutti i cittadini, siano informati tempestivamente sull’operato di questo Governo, sarà il nostro un osservatorio critico ma giusto, noi desideriamo il bene del Paese, da qualunque parte venga. Ma se, come temiamo, questa disomogenea compagine di governo dovesse rivelare le sue inadeguatezze ed essere indebolita, se non, addirittura, impedita nel suo operare da profonde divergenze ideologiche che potrebbero sfociare in insanabili conflitti interni, ebbene sarà giocoforza riandare ad elezioni, a quel punto Unione Cattolica ci sarà e, con il sostegno di tutti gli elettori di fede cattolica e delle persone di buona volontà, andremo a rappresentare in prima persona le istanze della gente e lo faremo con spirito di servizio e abnegazione.