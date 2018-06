Luca Zaia: “Il governo è fatto e la Lega c’è, alla faccia di chi diceva che Salvini non voleva governare.

Agenpress – Luca Zaia (Lega), Presidente della Regione Veneto, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Preoccupazione dell’imprenditoria del Nord ha spinto Salvini ad agevolare la formazione del governo? “L’imprenditore proprio per dna è governativo –ha affermato Zaia-, nel senso che è abituato a veder problemi e risolverli quindi immagina che anche il Paese debba avere un governo –ha affermato Zaia-. Però vi posso garantire che Matteo Salvini fin dal primo istante ha sempre lavorato con l’idea di andare a governare. Rimando al mittente le accuse della scorsa settimana, di una Lega che avrebbe fatto finta di voler governare. La realtà è che oggi abbiamo chiuso la partita di governo, si nominano i ministri e una parte importante del nostro movimento, compreso il Segretario, entra nella compagine di governo. Il Veneto guarda con attenzione a questo governo, dato per scontato che tutto quello che è stato promesso sono pre-requisiti, la cosa su cui non faremo sconti a nessuno è l’autonomia. Noi ci giochiamo una grande partita, che è quella dell’autonomia. E’ un fatto di coerenza”.

Sul governo M5S-Lega. “Se si antepone a tutto l’interesse dei cittadini penso che questo sarà un governo che darà risultati unici –ha affermato Zaia-. Se invece al bene del popolo, vengono anteposti interessi di bottega e battaglie interne basate sui sondaggi, finisce male”.

Sui ministri Moavero e Tria. “Tria non lo conosco, però ho letto cose sue e penso non sia assolutamente distante dal centrodestra e dalla visione di economia che noi abbiamo –ha dichiarato Zaia-. Per quanto riguarda Moavero, sono convinto che farà un bel lavoro alla Farnesina”.

Sull’Europa. “Mutuando le parole del Prof. Savona, dico che vogliamo un’Europa più equa e più forte, penso che questa non sia un’eresia –ha dichiarato Zaia-. Questo non vuol dire essere anti-europeisti. Chi vuole vedere la luna capisce che c’è un percorso verso un’Europa migliore, chi non la vuole vedere si ferma al dito e dice: questi son 4 lazzaroni che vogliono distruggere tutto per il gusto di farlo. Gli Stati Uniti d’Europa si vanno a costruire solo se le comunità sono coinvolte, oggi l’Europa come istituzione è distante anni luce dai nostri popoli e dalle nostre comunità. Il populismo è rappresentare il popolo, la visione populista di oggi che io non trovo offensiva è quella di pensare che tu devi condividere i problemi della gente comune e non star rinchiuso nei salotti”.