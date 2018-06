Roma bocciata. Troppe vittime tra pedoni e ciclisti! Petizione Greenpeace

Agenpress – “Andare a lavoro in bici in tutta sicurezza, senza rischiare incidenti, e poter usare i mezzi pubblici senza code e disagi: per molti cittadini, soprattutto se romani, è ancora un miraggio.

Abbiamo condotto un’indagine sulla mobilità di 13 grandi città europee, confrontando sicurezza stradale, qualità dell’aria, gestione della mobilità, trasporti pubblici e mobilità attiva. E Roma è all’ultimo posto della classifica, peggio di Mosca e di Budapest. E spetta sempre alla nostra Capitale il triste primato europeo del maggior numero di morti in incidenti stradali tra pedoni e ciclisti”

Siamo il fanalino di coda, ma noi non siamo cittadini di serie B!

Abbiamo diritto ad una mobilità sostenibile e accessibile. Per questo stiamo portando avanti una campagna per chiedere ai sindaci di quattro grandi città Italiane di compiere scelte rapide per favorire una vera “rivoluzione urbana”.

UNISCITI A NOI!

PIÙ MOBILITÀ, MENO AUTOMOBILI! Chiedi ai sindaci di investire in mobilità alternativa e liberarci dalle auto diesel FIRMA

Nella nostra Capitale, come in molte altre città del Paese, mancano politiche intelligenti per rendere efficiente il trasporto pubblico, e investimenti in infrastrutture per la mobilità pedonale e ciclistica.

Eppure anche grandi metropoli come Madrid (che ha reso le sue strade molto più sicure) e Parigi (dove si cammina e si pedala molto più che a Roma) hanno avviato grandi cambiamenti, di cui beneficiano i loro cittadini e il clima del Pianeta.



Le promesse non bastano più: servono impegni concreti!

Chiedi ai sindaci delle città italiane di investire in mobilità alternativa e disincentivare quella sporca, cominciando col bandire le auto diesel. Vogliamo città a misura d’uomo non di auto!

Unisciti a noi: FIRMA LA PETIZIONE