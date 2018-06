Festa della Repubblica. Mattarella rende onore all’Altare della Patria

Agenpress – Con l’omaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla tomba del Milite Ignoto al Vittoriano, sono cominciate le celebrazioni per la Festa nazionale della Repubblica, che avranno il loro momento centrale a partire dalle 10, con la parata militare in via dei Fori Imperiali. Mattarella è giunto all’Altare della Patria accompagnato dal neoministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal capo di Stato maggiore della Difesa Claudio Graziano. Sulle scale del Vittoriano, a ricevere il capo dello Stato, ci sono tra gli altri, il neopremier Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, quello della Camera, Roberto Fico, e il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi.

Presente anche il capo della polizia, Franco Gabrielli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La banda dell’Esercito ha quindi intonato l’inno nazionale e le Frecce tricolori hanno sorvolato il Vittoriano. Dopo l’alzabandiera solenne e la deposizione di una corona d’alloro sul sacello del Milite Ignoto, Mattarella lascerà Piazza Venezia per passare in rassegna le truppe. La parata – alla quale parteciperanno circa 5.000 persone, tra militari e civili – sarà aperta anche quest’anno da 400 sindaci.

I “valori di libertà, giustizia,uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti sono il fondamento della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione dell’Europa. Dalla condivisione di essi nasce il contributo che il nostro Paese offre alla convivenza pacifica tra i popoli ed allo sviluppo della comunità internazionale”, ha scritto Mattarella in un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, in occasione del 2 giugno,sottolineando come la Carta sia “architrave delle Istituzioni e supremo riferimento per tutti”. Un applauso dalle tribune ha accolto l’arrivo di Sergio Mattarella alla celebrazione della Festa della Repubblica.