Festa della Repubblica. Salvini emozionato. Migranti, migliorare accordi con paesi origine

Agenpress – “Abbiamo regalato agli italiani una speranza. Dalla speranza bisogna passare ai fatti senza miracoli. Ci sono ministri che per 24 ore lavorano solo per l’interesse del Paese. E’ un buon 2 giugno. Se mi aspettavo di sfilare da ministro? No. Se sono emozionato? Sì”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.

“Cosa dico a chi ha paura di questo Governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un po’ di sana e robusta opposizione non sia contento…”.

“Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!”.

Rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo primo passo da ministro, Salvini ha detto: “Domani sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare accordi con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia”.

“In Italia i comuni, i territori, sono un unicum in tutta l’Europa: noi li vogliamo valorizzare, li vogliamo far valere in Europa che finora li ha condannati”.