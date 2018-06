Fontana (Lega). Le famiglie gay non esistono. Salvini, “sue idee”. Arcigay, così inizia male

Agenpress – Le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”, la famiglia è quella naturale. Lo ha detto il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.

Sulle interruzioni di gravidanza Fontana afferma di voler “restringere il diritto all’aborto è un tema che nel Contratto non c’è, credo anche che nella maggioranza non esista una sensibilità di questo tipo. Purtroppo, a mio modo di vedere. Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà”.

Immediata la smentita di Matteo Salvini. “Fontana è libero di avere le sue idee” ma “non sono priorità e non sono nel contratto di governo”.

In una nota Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay, replica alle parole di Fontana. “Nelle ultime 24 ore abbiamo letto numerose dichiarazioni, del ministro Salvini e del ministro Fontana, che parevano tratte da un giornale di almeno mezzo secolo fa. Il furore xenofobo di Matteo Salvini, il suo rimuovere, tra l’altro con parole e concetti piuttosto confusi, l’esistenza delle famiglie omogenitoriali e soprattutto dei loro figli e figlie; il Ministro alla Famiglia che si aggrappa a quel singolare asfittico appiccicato al suo dicastero, promovendo l’invisibilità delle famiglie arcobaleno, che sono un dato di realtà e non un’opzione”.

“Promettono il cambiamento e ci propinano l’antiquariato: caro Premier, così si inizia proprio male. Le persone Lgbti non solo esistono ma sono visibili nella società, sono protagoniste in tanti modi e – udite udite – in alcuni casi fanno perfino figli e costruiscono famiglie. Chi non lo vede ha lo sguardo rivolto all’indietro, come se fosse stato congelato negli anni Cinquanta del secolo scorso per improvvisamente scongelarsi oggi, in una nebbia di naftalina. Invece – conclude Piazzoni – le persone Lgbti hanno bisogno di cambiamento quanto tutte le altre. E il cambiamento può voler dire solo riconoscimento, diritti, opportunità”.