Iannone (FDI): “Osvaldo Napoli vede negli altri partiti i difetti di Forza Italia”

Agenpress. “Fratelli d’Italia è inattaccabile proprio sulla sua coerenza. Noi di FDI siamo stati gli unici a difendere fino in fondo un’idea di centrodestra e lo abbiamo fatto per lealtà verso gli elettori, non perché un partito come Forza Italia lo meritasse. La nostra Presidente Giorgia Meloni è stata l’unica persona seria perchè ha lavorato sempre per l’unità del centrodestra.

Forse, con le sue parole, Osvaldo Napoli descrive uno dei principali difetti del suo partito, cioè Forza Italia. Ricordiamo tutti il patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi che, nella scorsa legislatura, ha bombardato il centrodestra fino a renderlo poco credibile e dunque incapace di raggiungere la maggioranza assoluta alle ultime elezioni politiche. È stato proprio quell’atto di assoluta incoerenza ad aprire una crepa profonda nell’alleanza.

Si potrebbe far riferimento alla famosa storia del bue che chiama cornuto l’asino”.

E’ quanto dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.