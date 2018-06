Maria Gargani, figlia spirituale di padre Pio viene beatificata

Agenpress. Al secolo Maria Gargani, originaria della provincia di Avellino, viene beatificata a Napoli, dove fiorirono le Suore Apostole del Sacro Cuore, congregazione da lei fondata dopo molti sacrifici.

Ultima di otto figli, di cui le più grandi quasi tutte maestre diplomate, e con un padre che in paese chiamavano “o’ professore”, a Maria viene naturale frequentare le magistrali e, nel 1913, dopo aver superato il concorso, iniziare a insegnare. In lei, però, c’è qualcosa di più, qualcosa di speciale. Inizia a insegnare catechismo e a occuparsi dell’istruzione dei poveri; in un periodo in cui ancora in Italia il prezioso manuale pedagogico di Maria Montessori non è stato diffuso, lei, una sconosciuta qualunque, utilizza ogni mezzo tecnologico a disposizione per ravvivare le sue docenze ed è subito successo: qualunque siano i contenuti che veicola, infatti, le sue lezioni sono affollatissime.

La sua strada appare segnata, eppure Maria è inquieta e quando prega chiede ripetutamente a Gesù di non farle scegliere la propria vita, ma di fare a ogni costo la Sua volontà. Si consacra a Lui, fa voto di castità nell’intimo della sua stanza, rinuncia a ogni vanità femminile e intensifica la partecipazione ai sacramenti. ”Sia da laica, come terziaria francescana e come apostola dell’Azione cattolica – ricorda il cardinale Angelo Amato – sia da religiosa, come Superiora generale della Congregazione da lei fondata, fu instancabile e coraggiosa nel testimoniare la fede in tutti gli ambienti, soprattutto in quelli della scuola pubblica e delle zone rurali.

Sapeva unire la vita contemplativa, fatta di preghiera e di sacrificio, con quella attiva, interamente protesa a edificare e conquistare le anime con l’esempio, la parola e la preghiera”.

La fede di Maria trova ben presto un ottimo riferimento spirituale in due cappuccini che parleranno di lei a padre Pio, il quale risponderà da subito: “Quell’anima è molto cara a Gesù”. Nel 1916 tra Maria e padre Pio inizia, dunque, un’intensa corrispondenza: fin dalla prima lettera lei gli rivela il suo proposito di farsi suora; scrive al frate, ma è come se scrivesse a Gesù in persona. Lui, però, non è d’accordo sulla chiusura in convento di quest’anima, che perciò diventa sempre più inquieta e assillata dai dubbi. Nel 1918, tra i due, il primo incontro: padre Pio si ferma a San Marco La Catola quasi un mese e colei che è ormai una sua figlia spirituale, si reca in convento quasi ogni giorno per attingere alla sua saggezza e alle grazie che il Signore gli concede. Prosegue, poi l’epistolario – in tutto 67 lettere – che s’interromperà nel 1923, quando il Sant’Uffizio vieterà al cappuccino ogni rapporto con i suoi “figliocci”.