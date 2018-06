Sardegna: al via il “s’aggiudu torrau”. Reis, reddito d’inclusione sociale

Agenpress. In Sardegna il Reis-Reddito d’inclusione sociale – ‘s’aggiudu torrau’ (in sardo, l’aiuto restituito) istituito con legge regionale nell’agosto 2016 – sara’ pagato entro fine luglio alle famiglie disagiate e in stato di poverta’ che lo richiederanno. La misura completare al Rei nazionale, varata dalla Regione e finanziata con 45 milioni di euro, potrebbe interessare tra un mese fino a poco piu’ del 9% dei 449.440 nuclei familiari dell’isola: sono 41.624 quelli coi potenziali requisiti di reddito e condizione economico-sociale, secondo stime dell’assessorato della Sanita’ e politiche sociali.

Il sussidio mensile andrà da un minimo di 200 a un massimo di 540 euro per un minimo di sei mesi e fino a 9 mesi e sara’ condizionato a un ‘patto’ personalizzato, concordato coi servizi sociali e con un’equipe multidisciplinare nei Comuni, che vincola i beneficiari ad azioni considerate necessarie per superare la condizioni di poverta’: per esempio, consentire a un figlio di concludere gli studi, partecipare ad attivita’ di formazione, accedere a tirocini o, nel migliore dei casi, accettare un lavoro.

Al Reis, le cui linee guide sono state appena approvate dalla Giunta, la Regione affiancherà un catalogo di progetti di inclusione, che le organizzazioni del Terzo settore impegnate nel contrasto della poverta’, le forze produttive e le parti sociali saranno chiamate e presentare attraverso un bando in uscita il prossimo 19 giugno: si chiama ‘Carpe Diem’ e l’assessorato del Lavoro l’ha finanziato con 16,5 milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo.

“Passiamo da misure passive di contrasto della povertà, in particolare di quella estrema, a politiche attive, a quello che chiamo ‘welfare generativo’, che genera benessere alle famiglie interessate e all’intera comunita'”, sottolinea l’assessore regionale della Sanita’ Luigi Arru. “La Sardegna è tra le Regioni che investe di piu’ nelle politiche sociali, in linea con le raccomandazioni dell’Unione europea. Con il Reis e con il progetto Carpe Diem vogliamo superare l’idea di un meri sussidi economici senza ambizioni di cambiamento per chi li percepisce. Non scandiamo slogan, ma mettiamo in campo interventi per aiutare chi sta male”. “Fin dal nostro insediamento”, aggiunge l’assessora del Lavoro, Virginia Mura, “avevamo detto che ci saremmo impegnati a non lasciare nessuno indietro. Con queste misure lo stiamo dimostrando”.

Il Reis, una sorta di reddito di cittadinanza in salsa sarda anche se ristretto alle famiglie piu’ povere, affianca la misura nazionale del Rei. Il Reddito d’inclusione sociale finanziato dalla Regione Sardegna con 45 milioni di euro interviene sia a favore delle famiglie sarde escluse dal sostegno nazionale sia – in via prioritaria – di quelle che lo ricevono: in questo caso con un’integrazione variabile fra i 60 e i 150 euro mensili (da 6 a 9 mesi), pari cioe’ al 30% dell’importo minimo (200 euro) riconoscibile ai destinatari del solo Reis. A marzo 2018 erano 4.700 le famiglie beneficiarie del Rei in Sardegna, per un totale di 11.411 persone: l’importo medio mensile percepito nell’isola era di 261 euro circa, piu’ basso rispetto a quello medio nazionale di 296 euro.

Il Reis potrà essere riconosciuto anche a nuclei familiari non ammessi al Rei e a tutti quelli con Isee fino a 3 mila euro: avranno priorita’ quelli senza dimora, quelli composti da 6 o piu’ persone, da over 50 con figli disoccupati a carico e coppie under 40. Infine, il Reis potra’ essere esteso – secondo decrescenti gradi di priorità – a famiglie, anche formate da una sola persona, con Isee fino a 6 mila euro o con 4 o piu’ figli a carico e con Isee da 6 mila a 9 mila euro. Sono inclusi anche coloro con Isee fino a 9 mila euro e un Isre (indicatore della situazione reddituale equivalente) non superiore a 3 mila euro e con un patrimonio mobiliare pari a zero. Sono comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna da un periodo non inferiore a 24 mesi. Chi richiede il Reis non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale sopra gli 800 euro mensili, elevati a 900 in caso di presenza di una persona non autosufficiente nel nucleo familiare. Sono escluse le famiglie in cui uno dei componenti percepisca la Naspi o altri ammortizzatori sociali, che possiedano auto e/o moto immatricolate la prima volta nei 24 mesi la richiesta o imbarcazioni.

Una volta che linee guida della Giunta saranno approvato dalla Sesta commissione (Sanità) del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali avranno 15 giorni di tempo per pubblicare gli avvisi per individuare i destinatari del Reis. Le famiglie coi requisiti per ottenere i sussidi potranno poi rivolgersi direttamente ai Comuni per presentare domanda ed essere presi in carico dai servizi sociali per un percorso personalizzato e per ottenere l’erogazione. C’e’ un’eccezione: i nuclei familiari ammessi al Rei dal 1 gennaio 2018 fino alla data di scadenza degli avvisi comunali non dovranno presentare domanda per il Reis, ma saranno inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali per ‘s’aggiudu torrau’.

Sono esclusi dal sussidio coloro che hanno dipendenze patologiche o che potrebbero spenderlo per consumare tabacco, alcol e acquistare prodotti legati al gioco d’azzardo. Ai Comuni, nel frattempo, la Regione avra’ erogato un’anticipazione dell’80% delle risorse necessarie a pagare i sussidi. Il Reis puo’ essere sospeso per almeno sei mesi se i beneficiari non partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro, rifiutano piu’ di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi comunali (tranne gravi motivi) e se non garantiscono la prosecuzione degli studi ai bambini presenti nel nucleo familiare. Sono esentati dal vincolo della partecipazione a un progetto d’inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani over 80, di cui almeno uno con certificazione d’invalidita’ grave superiore al 90% e quelle che hanno tra i loro componenti persone destinatarie di sussidi delle leggi di settore.

Il Reis potra’ essere rinnovato dallo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato o della sua rimodulazione. A Verificare l’efficacia dell misure sara’ un Tavolo permanente regionale, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulle poverta’.