Spagna. Pedro Sánchez giura davanti al re, ma senza la Bibbia

Agenpress – Pedro Sánchez ha giurato come nuovo presidente del governo spagnolo davanti al re Felipe VI. Per la prima volta nella storia della democrazia spagnola, Sánchez non ha giurato l’incarico con la mano sulla Bibbia e nella sala non c’era neppure il crocefisso.

Nel parlamento spagnolo i socialisti hanno 85 seggi su 350 e ogni iniziativa per essere approvata dovrà contare con l’appoggio di tutti gli altri partiti – da Podemos agli autonomisti – che hanno votato la mozione di sfiducia approvata con 180 voti favorevoli ieri mattina. Durante la cerimonia con il re era presente anche il presidente uscente Mariano Rajoy, leader del Partido Popular, sfiduciato dall’opposizione. Dal punto di vista istituzionale è una drammatica sconfitta per Rajoy e una vittoria per Sanchez, chiamato ora a diventare il nuovo premier. Ma Rajoy ha fatto la sua ultima mossa politica: evitando di dimettersi (e quindi di andare a nuove elezioni), ha risparmiato al suo partito una probabile – e clamorosa – sconfitta elettorale.

La lista dei nuovi ministri, probabilmente 13 come nel governo uscente, si conoscerà nelle prossime ore, o al più tardi lunedì mattina. Per martedì è prevista la riunione del primo consiglio dei ministri del nuovo governo.

Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha annunciato un governo alla Zapatero e che la Spagna rispetterà gli impegni con l’Ue, deve ancora nominare il suo gabinetto ed è solo quando i nomi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale del governo, nei prossimi giorni, che assumerà pienamente le sue funzioni.

“È stato un onore essere premier, e di lasciare la Spagna migliore di come mi era stata consegnata”, ha detto Mariano Rajoy, prima di lasciare il Congresso. Il nuovo premier ha promesso di lavorare “con molta umiltà”, di voler aprire “una pagina nuova nella storia del nostro Paese” e ha subito rassicurato Bruxelles: “Rispetteremo gli impegni con l’Europa”.