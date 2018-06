40mila tunisini irregolari in Italia. Tunisi preoccupata per i rimpatri di Salvini

Agenpress – Dalla Tunisia, emergono indiscrezioni secondo le quali il governo “segue con apprensione” le intenzioni di Matteo Salvini di rimpatriare gli immigrati clandestini. La preoccupazione sorge perché in Italia sono presenti circa 40mila tunisini irregolari.

“In concreto non abbiamo un piano preciso per far fronte ad un rimpatrio massiccio dei nostri emigrati: il nostro Ministero segue l’evoluzione della situazione in Italia, ma non c’è” nessuno strumento concreto, “tranne il Progetto pilota di reinserimento economico e sociale per i migranti di ritorno”, dice una fonte del Ministero.