Bramini. Studieremo una nuova legge fallimentare. Salveremo le piccole imprese

Agenpress – Come consulente “studierò, ascolterò le associazioni che rappresentano chi vive esperienze come la mia, ho intenzione di radunarle tutte sotto un’unica sigla e proporrò un pacchetto di norme che mi hanno detto che si chiamerà legge Bramini, sui fallimenti, per impedire le procedure esecutive ai danni dei cittadini che hanno perso l’azienda o la casa per i mancanti pagamenti di enti pubblici”.

Lo ha detto Sergio Bramini, l’imprenditore brianzolo Sergio Bramini, costretto al fallimento per via di un debito da 4 milioni di euro non pagato dallo Stato, e ora chiamato come consulente da Luigi Di Maio.

Bramini racconta di aver chiesto aiuto quando c’era il governo precedente, ma mi sono sentito rispondere che non poteva essere creato un precedente, che era troppo tardi. Ma lo Stato non può comportarsi così”.

Oggi “sono al lavoro con una decina di avvocati, abbiamo già preparato una bozza. Bisogna revisionare completamente la legge fallimentare. Non si può più fallire per colpa dello Stato e trovarselo come nemico.

E poi occorre rimettere mano alle legge 119/2016, togliendo le modifiche all’articolo 560 (una delle norma del codice di procedura civile che regola le esecuzioni immobiliari) Ci sono state decine di suicidi di imprenditori nel 2017 e non ne parla nessuno. Qui falliscono 320 imprese al giorno, questa moria deve cessare”.