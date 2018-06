Cottarelli. 110-120 mld di promesse elettorali nel contratto di governo. Si vuole fare più deficit

Agenpress – Sono preoccupato per “il fatto che si voglia fare più deficit pubblico: le promesse elettorali, i tagli di tasse, ammontano a 110-120 miliardi, questa è la nostra stima dell’osservatorio dei conti pubblici”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a ‘Che tempo che fa’ su Rai 1, sul contratto di programma Lega-M5S, precisando che tutto quello che è previsto non potrà essere fatto perché “sono cifre enormi: tutta la spesa sanitaria è pari a 110 miliardi, è come se si volesse raddoppiare in un anno la spesa sanitaria. C’è l’indicazione a fare più deficit e credo che sia ria rischioso avendo un debito così elevato”.

Uscire dall’euro? “Sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l’esperienza dell’euro ma uscire sarebbe molto costoso e non siamo nel regno di Bengodi perche’ stampiamo soldi. Se si stampano troppi soldi si creerebbe una svalutazione come in Italia negli anni ’70 con un’inflazione al 27%”.

“Senza dubbio una parte degli economisti italiani pensano che dovremmo uscire dall’euro. Si può’ discutere apertamente di cose del genere. Ma discuterne in posizioni di governo e’ estremamente pericoloso perché’ si scatena un attacco speculativo”.

“Al momento cresciamo meno dell’Europa e invece dovremmo essere più’ veloci per recuperare il tempo perso. Il reddito non aumenta, cresciamo troppo poco”, ha aggiunto Cottarelli.