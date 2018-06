Di Maio. Aboliremo i vitalizi. I soldi per le nostre riforme li prenderemo ai tavoli europei

Agenpress – “Il mio lavoro al Mise è teso a contrastare la povertà e per questo conto di portare il prima possibile in Parlamento reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza”. Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio parlando da Ragusa durante il suo tour in Sicilia. E prosegue: “Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perché la delibera è già pronta. Roberto Fico ci ha lavorato mentre si formava il governo”.

“Vogliamo fare tante cose, è vero e ci chiedono dove andiamo a prenderli i soldi: li andiamo a prendere con un buon ministro dell’Economia, un buon presidente del Consiglio ai tavoli europei dove dobbiamo pretendere di essere trattati come tutti gli altri Paesi europei”, incalza Di Maio che ha anche annunciato uno ‘spoil system al vertice dei suoi ministeri perché il cambiamento parte anche dalla macchina burocratica”.

“Noi dobbiamo fare una cosa: darvi degli strumenti per cui quando volete cambiare le cose non dovete andare per forza a pregare un politico e quegli strumenti sono nel contratto di governo e li abbiamo messi nero su bianco: prima di tutto via il quorum ai referendum perché devono decidere quelli che vanno a votare non quelli che vanno al mare. Così nessun politico più si permetterà di dire ‘andate al mare, non andate a votare'” prosegue ancora Di Maio.

“Riccardo Fraccaro – aggiunge – è il primo nella storia delle nazioni occidentali ad essere ministro per la democrazia diretta e partecipata in Italia. Questo è importante perché noi non stiamo andando al governo per impadronirci del potere, noi vogliamo andare lì per restituirvelo il potere e per farlo non possiamo immaginare di far esistere il Movimento 5 stelle all’infinito”.

Ed ha proseguito: “Il nostro è un governo di non condannati, venuto su bene. E’ il primo governo senza condannati dal ’94 a oggi. Con la Lega abbiamo costruito un esecutivo partendo dal programma. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta”. Di Maio infine – incalzato dai giornalisti – dice: “Con Salvini abbiamo fatto un Contratto ma ci presenteremo divisi, alle amministrative e alle europee”.