Di Maio. Subito reddito di cittadinanza. Cambierò i vertici dei miei ministeri

Agenpress – “Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all’esame del Parlamento”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine del comizio a Marina di Ragusa a sostegno della candidatura a sindaco di Ragusa di Antonio Tringali.

“Credo che per ripagare tutto il consenso che abbiamo avuto nel Sud, era d’obbligo pretendere il ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per dare risposte immediate ai cittadini”.

“Abbiamo fatto un contratto di governo con la Lega perché su molti punti programmatici siamo d’accordo ma siamo due forze politiche diverse. Non a caso andiamo divisi alle amministrative, ognuno ha il proprio candidato”, ha aggiunto. “Se Ragusa continuerà ad avere un sindaco pentastellato stavolta ha la possibilità di avere un filo diretto col Governo centrale. È questo sarà un vantaggio per la comunità ragusana”.

“Cambierò i vertici dei miei ministeri. E’ giusto che ci sia lo spoil system perché dopo 5 anni si creano delle incrostazioni. Magari qualcuno in qualche casella del ministero resterà ma il cambiamento parte anche dalla macchina burocratica”.

“C’è una grande voglia di far bene e dopo il rinnovamento nella squadra di governo anche la macchina burocratica va adeguata”.