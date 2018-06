Il Burkina Faso abolisce la pena di morte. Decisione storica

Nel Paese africano è stata cancellata la pena capitale dal codice penale. “Una decisione che fa crescere la democrazia e i diritti umani”

Agenpress. Il Parlamento del Burkina Faso ha votato a larga maggioranza – 83 deputati su un totale di 125 – l’abolizione della pena di morte dal codice di diritto penale.

Il Paese africano entra così ufficialmente nella lista dei Paesi che, nel mondo, non prevedono più la pena, anche se già lo era de facto, visto che l’ultima esecuzione risale al 1988.

Nell’ultimo documento sull’uso globale della pena di morte, pubblicato ad aprile, Amnesty International ha registrato un ulteriore decremento del ricorso a questa punizione nel 2017 (993 esecuzioni in 23 Stati), in ribasso rispetto agli alti picchi riscontrati per il numero totale di esecuzioni nel 2015 (1.634) e di condanne a morte nel 2016 (1.032). Alla fine dello scorso anno erano in tutto 106 i Paesi dove la pena è stata abolita per tutti i reati..

Si registra quindi un trend positivo, anche perché – sempre lo scorso anno – appena quattro Paesi in tutto il mondo sono stati responsabili del’84% delle esecuzioni, mentre dall’inizio del 2018, secondo i dati di Nessuno tocchi Caino, sono state 184 le pene capitali eseguite. I dati confermano la situazione positiva dell’Africa subsahariana.

I Paesi con il più alto numero di condanne ed esecuzioni nel mondo restano Cina, Iran, Iraq, Arabia Saudita e Pakistan.