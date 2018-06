Johnny Depp in foto magrissimo e pallido. Fan in ansia

Agenpress – Johnny Depp visibilmente dimagrito, pallido, con il volto stanco. L’attore è stato immortalato nell’hotel Four Season di San Pietroburgo poco prima di iniziare la performance con la sua band, The Hollywood Vampires. Ma lo scatto postato sul profilo Instagram di una delle sue ammiratrici sta facendo il giro del web mandando i fan di Depp in ansia. “Penso che il mio eroe sia malato”. “Sembra magro”. “Cosa ti è successo, Johnny?” sono alcuni dei tanti commenti che si susseguono su Instagram e Twitter. Nelle due fotografie in albergo, Depp appare con il viso molto scavato, coperto da un cappello con visiera, indossando maglietta e jeans.