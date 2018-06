Klaus Davi strappa foto del Boss di San Luca in TV. Non voglio il suo voto (Video)

Agenpress. Il massmediologo e giornalista Klaus Davi ospite del programma ‘Sabato e domenica &’ in onda su Rai News 24 ogni sabato e domenica, parlando della sua proposta di candidatura a sindaco di San Luca comune della Locride nel quale non si vota da 5 anni ha strappato la foto del boss Giuseppe Calabrò, detto “u dutturicchiu” .

Nel corso del programma, Klaus Davi ha mostrato la foto del noto narcotrafficante calabrese che fu anche accusato di aver pianificato un attentato per uccidere il capo della Polizia, a lungo residente a Milano, e ora tornato a vivere tra Bovalino e San Luca ha detto “Vedete – ha detto strappando la foto del super Boss – questo è Giuseppe Calabro detto “u dutturicchu”, cittadino di San Luca. Il suo voto però non lo voglio. Voglio i voti delle centinaia di sanluchesi onesti, delle persone per bene che vorrei aiutare con il mio impegno. Ma non il suo. “Klaus Davi è stato aggredito l’estate scorsa dal cognato del Calabrò nel corso di un recente servizio giornalistico da lui realizzato, fatto per il quale il parente del narcotrafficante è stato denunciato dalla questura di Reggio Calabria.