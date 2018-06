Salvini in Sicilia. Per i clandestini è finita la pacchia. Accogliamo solo chi scappa dalle guerre

Agenpress – “Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”. E poi “sulle Ong stiamo lavorando e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani”.

Lo ha detto Matteo Salvini, scrivendo poi su twitter. “Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti e ‘vicescafisti’ sono avvertiti”.

Salvini si prepara intanto a raggiungere Pozzallo (Ragusa), teatro del primo sbarco di migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell’Interno. Arriverà in città domenica in una tappa dall’alto valore simbolico, perché Pozzallo è anche sede di un hotspot ed è tra le città siciliane più coinvolte nei flussi dal Nord Africa.

Il leader leghista si dice “disponibile a ragionare su come aiutare anche economicamente i Paesi d’origine della migrazione.Dobbiamo andare in Tunisia, da dove parte la maggior parte di chi sbarca, in Marocco, in Egitto, in Libia anche se la situazione è complicata, a concordare che le partenze devono diminuire nell’interesse di tutti. Dobbiamo aiutare, anche economicamente questi Paesi, in modo che crescano le aziende, si aiutino le famiglie, e non partano più barconi”. Allo stesso tempo però Salvini sembra far registrare una posizione più morbida sugli altri: “Se uno scappa dalla guerra è il benvenuto, altrimenti tutti gli altri non devono partire, e se partono non possono rimanere in Italia: se torna l’allarme a casa nostra ho le idee chiare su come porre la questione all’attenzione mondiale. “Già martedì – aggiunge – ci sarà un vertice dei ministri dell’Interno Ue che però rappresenta un passo indietro per l’Italia: c’è in discussione un progetto che se dovesse passare vorrebbe dire altri 100mila migranti a casa nostra, qualcosa che non sta nè in cielo nè in terra. Diremo di no”.