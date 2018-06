Tumore al seno iniziale. Studio dimostra che nel 70% dei casi può essere evitata la chemioterapia

Agenpress – Uno studio americano chiamato ‘Tailorx’, condotto su 10.273 donne con il tumore iniziale al seno, ha dimostrato che la chemioterapia può essere evitata nel 70% dei casi, limitandola a quel 30% per il quale porterà beneficio. Infatti, in un periodo di follow-up dello studio di 7,5 anni, si è evidenziato che la sola ormonoterapia non era meno efficace della chemio più ormonoterapia, nelle pazienti con punteggio 11-25, in termini di sopravvivenza e ricomparsa della malattia”.

Secondo gli autori della ricerca la chemioterapia è dunque inutile nelle pazienti over-50 con punteggio 0-25 e le pazienti con meno di 50 anni e punteggio 0-15.

I ricercatori hanno presentato il risultato dello studio al congresso dell’Asco, spiegando come ciò “avrà un impatto immediato, risparmiando a migliaia di donne gli effetti collaterali della chemio”.

Questo studio, ha commentato l’esperto Asco Harold Burstein, “da oggi in poi trasformerà la terapia e lo farà in meglio, perché migliaia di donne potranno evitare la chemioterapia, con tutti i suoi effetti collaterali, pur continuando a raggiungere eccellenti risultati sul lungo periodo”.

Questo significa che in Italia la chemioterapia può essere risparmiata a circa 3mila pazienti l’anno.