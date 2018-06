Flat Tax, Santanchè (FDI): no a slittamento

Agenpress. “Il nuovo Governo non rinvii la Flat Tax. Vorrei ricordare a tutti – e soprattutto a Matteo Salvini – che la Flat Tax, era una priorità qualificante del programma del centrodestra, che lui si è impegnato a portare nell’alleanza grilloleghista.

Nelle ultime ore si vocifera che questa misura, utile per far prendere fiato alle famiglie e imprese dopo anni di vessazione da parte della sinistra, subirà un rinvio e potrebbe addirittura essere una procedura divisa in più tappe.

Spero che si tratti di un malinteso e che non si andrà incontro a uno slittamento. Non vorrei che il Movimento Cinque Stelle, il socio di maggioranza del Governo Conte, stesse mettendo in atto una strategia per rifilarci la follia del reddito di cittadinanza, ovviamente a spese degli italiani che lavorano”, è quanto dichiarato dalla Senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.