Migranti. Bagnasco. Sono necessari prudenza, equilibrio e saggezza

Agenpress – Fiducia nel governo? “Fiducia cristiana sempre, ma anche dal punto di vista umano è necessario dare fiducia: guardiamo, mettiamo alla prova, è la prima volta e si vedrà”.

Lo dice alla Stampa, il card. Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi europei e arcivescovo di Genova. “Di di fronte alla novità non hanno senso preclusioni o preconcetti assoluti di partenza, ma serve un atteggiamento di esame, di critica costruttiva, attendendo con fiducia la prova dei fatti”.

“L’immigrazione è un fenomeno epocale che non sembra destinato a concludersi rapidamente, se si concluderà. E in questi anni ormai lunghi dall’Italia, dall’Europa e da molte parti del mondo, e prima di tutto da parte del Santo Padre, si sono sottolineati i grandi criteri non solo cristiani ma umanitari dell’accoglienza. Questo è un punto acquisito nella coscienza internazionale. Poi, come sappiamo, un conto è fare esternazioni soprattutto a certi livelli, e un conto è governare i fenomeni: questo richiede prudenza, equilibrio e saggezza che necessariamente tutti devono avere”.