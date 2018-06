Nomisma, ripartono investimenti costruzioni, ma resta critico il debito

Sono 2.118 gli iscritti a RE ITALY Convention Days, in programma il 5 e 6 giugno presso la sede della Borsa Italiana. Sono previsti 15 espositori, 30 convegni, 100 relatori, business meeting e presentazioni dedicate. Numeri importanti che indicano l’interesse degli operatori verso l’appuntamento di riferimento per gli addetti ai lavori

Agenpress. Il settore delle costruzioni in Italia “ha attraversato in questi anni un periodo di profonda crisi dalla quale non pare ancora completamente uscito. Sebbene le dinamiche dei principali indicatori siano tornate su un sentiero di crescita, l’intero comparto continua a mostrarsi debole e con aree di elevata fragilità”.

Lo scrive Nomisma nel suo undicesimo Rapporto sulla Finanza Immobiliare 2018 che verrà presentato domani durante la settima edizione di “Re Italy Convention Days” (l’evento organizzato da Monitorimmobiliare il 5 e 6 giugno alla Borsa Italiana a Milano).

L’analisi della struttura finanziaria delle aziende prese in esame negli anni 2012-2016, si legge nel dossier del centro studi bolognese, mostra “elementi di criticità in corrispondenza del livello di indebitamento che risulta ancora elevato soprattutto per le imprese di produzione appartenenti ai segmenti delle costruzione di edifici e dell’ingegneria civile”. Più ridotto, invece, risulta il leverage (cioè i debiti totali in rapporto al patrimonio netto) delle attività legate “al real estate, che rimane sempre su un livello di sostanziale sostenibilità, determinando una maggiore solidità finanziaria delle imprese”. Tra le aziende di costruzioni di edifici, il rapporto di indebitamento nel 2016 è risultato pari a 3, in calo rispetto all’anno precedente, ma a pesare sono soprattutto “gli interessi passivi” che erodono “in modo significativo il margine operativo”, visto che nel 2016 gli oneri finanziari assorbono oltre il 40% del margine, “rendendo le imprese particolarmente vulnerabili”.

Tra le criticità, continua Nomisma, c’è l’elevato livello di debiti a breve termine con gli istituti di credito (e non solo). In questi anni, infatti, la struttura per scadenze dell’indebitamento delle imprese è rimasta “sostanzialmente stabile con un’incidenza dei debiti a breve che è calata lievemente per il segmento di ingegneria civile, pur rimanendo su un livello particolarmente elevato e prossimo al 70%”.

La maggiore esposizione nel breve termine può quindi rappresentare “un elemento di criticità, soprattutto in concomitanza di una ridotta attività di impresa”. Anche qui risulta più equilibrata la composizione dei debiti per le imprese del real estate, dove le scadenze a breve “rappresentano circa il 40% del totale dei debiti”. In generale c’è stata una “cospicua riduzione nel corso degli anni considerati dei debiti bancari per tutti i cluster rappresentati” ma su questo trend pesano le strategie di finanziamento degli istituti di credito: “Questo indicatore – spiega Nomisma – ha inevitabilmente risentito della contrazione delle erogazioni del sistema bancario che ha rivisto le sue strategie in funzione della gestione degli Npl, dell’elevato flusso di nuove sofferenze e dei potenziali Unlikely to pay”.

Questo aspetto è risultato “particolarmente critico per questo settore che, più degli altri, ha registrato nel tempo una marcata crescita degli indicatori di default in conseguenza dei numerosi fallimenti e delle chiusure di attività”. La maggiore avversione al rischio degli operatori finanziari, “insieme a condizioni di offerta meno favorevoli, rappresentano – conclude il centro studi – l’eredità lasciata dalla lunga crisi”.