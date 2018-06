Politica e dignità umana. Un programma del Governo Conte molto ambizioso!

Agenpress – Dice un vecchio proverbio a cui il popolo ci crede “ Se sono rose fioriranno, se sono spine pungeranno “

Il Programma del Governo Conte è molto ambizioso e pieno di promesse, al quale serviranno non un solo proverbio, ma molti altri “ amuleti” .

Forse non ci resta che l’ironia, magra consolazione e via possibile contro l’imperare dei luoghi comuni e per cercare di frantumare il muro di silenzio e disinteresse della Politica verso la pseudo solidarietà.

Per la persona, povera, sofferente, a volte, si può notare in genere che il rispetto per gli animali (verso cui abbiamo la massima comprensione e benevolenza) supera l’interesse verso l’uomo, collocando i primi nella serie A ed il secondo nella serie B della considerazione e dell’etica sociale.

Insistiamo , però , affinché la Politica ultima quella del “ rinnovo” consideri la dignità umana ,anzi, che sia una priorità.

Non lasciamo intentata ogni difesa dei disoccupati, dei terremotati, dei poveri, dei malati specie quelli psico-fisici , che da ben 40 anni sono stati presi in giro dalla Politica …e basta con le bugie!

Fra i tanti “perché”, perché non vergognarsi?

Guardando il volto affranto non di una sola madre, ma di molteplici madri irradiate spesso dalla TV vittime delle irresponsabili folli vicende, la disperazione del padre di famiglia costretto ad uccidere i propri familiari perché non riesce a tirare avanti in questo mare tempestoso, pensiamo di dover dire che tutto l’oro del mondo non vale un grammo della vita di una persona.

Pertanto, constatare quanto la Politica ha “trascurato” il comparto socio-sanitario, i terremotati, i disoccupati non è un parto della nostra fantasia, ma pura realtà e fuori da ogni riferimento partitico verso il quale siamo totalmente estranei.

Per porre riparo ad una situazione grave ed urgente non bastano i Programmi che forse non saranno rispettati, le “Campagne Pubblicitarie” e le “vuote parole” ad affrontare e risolvere i problemi economici della vita!

E’ il Parlamento la sede adeguata e naturale per adottare leggi in favore della gente, della povera gente, della gente ultima, prevedendo meccanismi perequativi per le istituzioni svantaggiate, per poi le Regioni in deroga con la “devolution” legifereranno ulteriormente e conformemente in norme che vadano incontro alle vere necessità . Questa è la verità!

Questa è il modo migliore per vincere pregiudizi , stigme sociali , discriminazioni contro la follia, ora che abbiamo un Ministero dei Disabili!

Siamo nella civiltà che si dice figlia del progresso, figlia di una cultura illuminista, figlia della positività che esalta la ragione slegata e libera dal giogo della dittatura, ma nel frattempo siamo nell’era delle cartomanie e del leggere ogni giorno l’oroscopo prima di uscire al mattino fuori di casa, per cercare nelle stelle e negli astri il futuro.

Signori della Politica, dove imperano “nuovi pontefici” e quanti “dicono” e non “fanno”, sappiate che il futuro, soprattutto del popolo, ma anche vostro è nelle vostre mani !

Queste nostre considerazioni vorrebbero aprire un dialogo con chiarezza, affinché nessuno si senta offeso, ma chieda alla propria coscienza se darà ed ha dato risposte sbagliate a problemi veri e lo confessi a quella maggioranza povera, sofferente, silenziosa ed a noi con essa, poiché tutti insieme abbiamo combattuto senza alzare la voce certi di essere stati fuori dal coro , ma accanto alle persone povere ed illuse che” se sono rose fioriranno, se sono spine pungeranno !”.

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza ! “

Previte