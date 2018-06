Salvini. Su migranti Minniti ha fatto un buon lavoro. Con Putin legame di stima

Agenpress – L’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, “ha fatto un discreto lavoro, non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione”.

“Sarebbe sciocco non riconoscere” se è stato fatto “qualcosa di utile e intelligente anche se indossava una diversa maglietta”.

Lo ha detto Matteo Salvini. “L’Italia non può essere trasformata in campo profughi. Lavoreremo per sensibilizzare i nostri vicini” in ambito Europeo. Spero di essere all’altezza, vorrei dare un po’ di sicurezza in più agli italiani, a cominciare dagli uomini delle forze dell’ordine”.

Salvini replica alle polemiche su Putin e alle parole di Soros, che ha espresso preoccupazione sulla “vicinanza del nuovo governo alla Russia” e ha avanzato l’ipotesi che Mosca “finanzi” la Lega. “Ho già querelato persone che in passato avevano detto che la Russia mi pagava”, ha aggiunto Salvini, sottolineando che Soros “è uno speculatore che 20 anni fa provocò uno dei più grandi disastri economici italiani”.

Con Putin “c’è un legame di stima, ritengo abbia fatto tanto per il suo popolo e con interventi contro il terrorismo islamico, come l’intervento in Siria: e lo dico gratis, perché lo penso. Penso che con la Russia sia meglio avere un rapporto di scambio. Dalla Russia non ho mai avuto una lira, né una matrioska, né un colbacco. L’economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l’espansionismo della Russia”.