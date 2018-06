Sicurezza, Silvestroni (FdI), Urgente un intervento di riforma delle Polizie Locali

Agenpress. “Solo nell’ultima settimana tra la Capitale e la Provincia di Roma molteplici sono state le proteste delle rappresentanze sindacali di categoria per riportare l’attenzione sulle gravi carenze che vive il Corpo della Polizia locale.

Nonostante alcune assunzioni avvenute recentemente i comuni troppo spesso sono sotto organico, per non parlare della mancanza di tutela e di dotazioni adeguate. Un annoso problema, che ho più volte sollevato e che non investe solo la Polizia Locale ma anche, ad esempio, la Polizia Penitenziaria e in generale tutto il settore.

Stiamo parlando di donne e uomini che si trovano quotidianamente in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso chiamati a svolgere incarichi e ruoli che vanno anche ben oltre le specifiche funzioni previste, ai quali però non sono state finora riconosciute garanzie e tutele adeguate.

Mi auspico perciò che tra le priorità del nuovo governo vi sia finalmente la riorganizzazione strutturale dell’intero comparto di sicurezza e difesa al fine di restituire dignità e idonee condizioni lavorative ad una categoria così determinante per il nostro paese”

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.