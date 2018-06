Ugl VVF e Anppe VVF scrivono al nuovo Ministro Salvini: serve un cambio di rotta anche per i vigili del fuoco

Agenpress. Nella nota congiunta a firma del Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco Andrea Marangoni e il Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella si evidenzia come il nuovo Ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia molto da fare al nuovo dicastero. Infatti nella nota i due sindacalisti chiedono in un vero e proprio cambio di rotta elencando tutte le problematiche per migliorare le condizioni di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco e, al contempo, contribuire al dare maggiore sicurezza ai cittadini.

Una maggiore organicità tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco, miglioramento e slittamento del testo riordino dei compiti, delle funzioni e dell’ordinamento del CNVVF per una piena valorizzazione delle diverse professionalità, adeguamento degli organici, parificazione dei trattamenti retributivi e pensionistici alle altre forze di Polizia, un vero e proprio piano di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e malattie professionali, un ruolo decisionistico e preventivo nella prossima campagna antincendi boschiva.

Sono queste in sintesi le problematiche sollevate dai due sindacalisti, per questo concludono, serve un cambio di rotta che porti finalmente alla piena valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e per questo chiediamo un forte impegno al nuovo Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nota si conclude con un Buon Lavoro espresso dalle OO.SS. al Ministro.