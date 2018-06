Veneto, De Poli (UDC): portiamo avanti la richiesta di Autonomia

Agenpress. Il nostro è un dovere democratico. “Gli elettori veneti si sono espressi in maniera chiara. A Dichiararlo il Senatore Questore UDC Antonio De Poli.

Il nostro obiettivo è portare sul tavolo del nuovo Governo l’autonomia Veneta. Dare maggiore “autonomia” alle regioni virtuose vuol dire creare maggiore efficienza e generare risparmi.

Secondo uno studio di Unioncamere, se tutta l’Italia imitasse il Veneto in quanto a Pubblica amministrazione, il nostro Paese risparmierebbe 33 miliardi di euro. Sono risorse che potremmo spendere per il sociale, per il lavoro, per i nostri giovani e per aiutare le nostre aziende. Una politica lungimirante, serie e concreta guarda solo al raggiungimento del bene comune ”.