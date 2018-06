Approvato il bilancio del fare, il Lazio va avanti

Agenpress. La Regione Lazio ha approvato il bilancio 2018-2020 e la legge di stabilità 2018. Tanti i provvedimenti: dal taglio dei vitalizi alle riduzione liste di attesa fino agli incentivi per gli interventi infrastrutturali. Il nuovo bilancio, al netto dei trasferimenti dello Stato, ammonta a circa 3,9 miliardi di euro.

Ecco come sono ripartite le risorse del bilancio: 324 milioni destinati al Fondo taglia tasse; 840 milioni per le spese di funzionamento e obbligatorie; 1,3 miliardi per il servizio del debito. 700 milioni, infine, per le politiche settoriali di natura corrente: oltre la metà è destinata al trasporto pubblico locale e al cofinanziamento regionale dei fondi strutturali.

Gli interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica, mobilità attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di 741 milioni di euro per il 2018 e di 2,1 miliardi nel triennio 2018-2020 al netto di altri trasferimenti statali e comunitari.

Di seguito alcuni dei principali provvedimenti:

FISCO

Fondo taglia tasse e più spazi per i Comuni: confermate esenzioni dell’addizionale regionale Irpef e riduzioni progressive per soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. I benefici riguardano 2,8 milioni di contribuenti del Lazio. Estesa la possibilità di rateizzare i debiti tributari ed extratributari degli Enti locali verso la Regione da 10 anni a 20 anni.

LOTTA AI PRIVILEGI

Taglio vitalizi ex consiglieri e abbattimento dei tempi e delle liste di attesa. In particolare si tratta di 12,5 milioni di risparmi sui vitalizi degli ex consiglieri fino al 2023 con il contributo di solidarietà. Le risorse saranno investite nell’abbattimento delle liste e dei tempi d’attesa e per l’ammodernamento tecnologico della rete sanitaria.

UNA NUOVA STAGIONE DI OPERE PUBBLICHE

Previsti interventi strategici per un totale di 741 milioni di euro.

SICUREZZA E TERRITORIO

31 milioni alla Protezione Civile e al soccorso pubblico (spegnimento incendi, NUE 112);

6,5 milioni nel triennio di interventi per la difesa delle coste;

140 milioni nel triennio per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali;

2 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle strade delle città.

PER LA CRESCITA E PER L’OCCUPAZIONE

4,4 milioni per lo sviluppo economico del litorale laziale;

9,8 milioni per il sostegno agli investimenti nella ricerca;

1 milione nel triennio per la riduzione della pressione fiscale alle startup innovative;

1,6 milioni di euro nel biennio 2018/2019 per il sostegno della Valle dell’Aniene;

8 milioni nel biennio 2018 – 2019 per il trasferimento tecnologico (ricerca e sviluppo);

oltre 77 milioni di euro le politiche per la formazione e il diritto allo studio e oltre 18 milioni le politiche per il lavoro ;

22 milioni di investimenti per l’edilizia scolastica.

SOCIALE

più servizi e più vicini alle fragilità;

140 milioni di euro alla spesa sociale e sociosanitaria;

per asili, RSA, non autosufficienza, contrasto alla ludopatia;

interventi a favore delle famiglie con figli affetti da autismo con 3 milioni di euro nel triennio grazie a un emendamento presentato in Aula.

AMBIENTE

18 milioni a sostegno del settore agricolo e delle imprese del comparto per Arsial e per le attività di promozione del settore agroalimentare;

300mila euro per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette del Lazio;

52 milioni di euro nel biennio per investimenti sulla raccolta differenziata.

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO