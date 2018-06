Giustizia. Penalisti italiani: pessimo discorso di Conte. Siamo preoccupati

Agenpress – Il premier Giuseppe Conte ” ha detto che intende rivedere la prescrizione, ma questo allungherà i processi. E con l’aumento delle pene si cerca di ottenere un consenso facile”.

Lo ha detto Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione camere penali italiane, che definisce “pessimo” il discorso del premier sulla giustizia. Per questo si dicono “preoccupati”, perché “allungando la prescrizione o sospendendola in primo grado, avremo solo persone sotto scacco, per 20-25 anni sotto il potere di una Procura e questo è totalmente in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Se questo è cambiamento, guarda al passato”.

“Sulla giustizia un discorso pessimo, siamo preoccupati: il premier si era definito ‘avvocato del popolo’, ma se le proposte sono l’aumento delle pene, nuove carceri e processi più lunghi, sono ricette vecchie che guardano al passato, non al futuro, e che non servono”.

E ancora “prospettando un aumento delle pene per determinati reati, si tenta di ottenere un consenso facile: inasprire le pene non è un deterrente”. Lo stesso vale per il daspo ai corrotti e l’agente sotto copertura, “una ricetta mutuata dall’ex presidente dell’Anm, Davigo, come altri spunti sulla giustizia inseriti anche nel ‘contratto'” M5S-Lega.

Migliucci si dice contrario alle costruzioni di nuove carceri, perché non serve a nulla. I dati dicono che chi viene ammesso a pene alternative non commette nuovi reati, chi sconta la pena solo in carcere, poi torna a delinquere con guasti sia sotto il profilo economico, sia per la sicurezza”.

Contrario anche a potenziare la legittima difesa, perché è come se “dallo Stato arrivasse l’induzione a commettere un reato, un punto su cui si era espressa negativamente anche l’Anm”.