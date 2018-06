Governo. Oggi la fiducia al Senato. Conte. Momento importante per me e per il Paese

Agenpress – “È un momento importante per me e per il Paese”. Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove oggi verrà votata la fiducia al governo varato dal M5S e Lega.

Il protocollo prevede che il presidente del Consiglio vada prima al Senato per esporre il programma di governo. Subito dopo raggiungerà la Camera dei deputati per consegnare il programma. Quindi tornerà alle 14,30 in Senato dove comincerà la discussione. Alle 17,40 sono previste le dichiarazioni di voto dei sette gruppi, alla fine, entro le 19,30, avverà la prima ‘chiama’. A seguire, la seconda ‘chiama’: si presume che entro le 20,30 circa le operazioni di voto per la fiducia saranno concluse.