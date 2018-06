Governo. Toti (FI). Discorso Conte? Cetto La Qualunque. Un programma da 110 md di euro

Agenpress – “Il discorso di Conte tra cose un po’ squinternate e un po’ esagerate mi sembra una via di mezzo tra la confusione programmatica e Cetto La Qualunque”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) oggi a Genova commenta il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la fiducia in Senato. “Tra salario minimo, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, il programma di Governo costa almeno 110 miliardi di euro. Ricordo che tutto il sistema sanitario nazionale costa 113 miliardi di euro. A me sembra un filo ambizioso visto che negli ultimi due anni quando ho litigato per aumentare il Fondo sanitario di 500 milioni di euro sembrava che strappassimo le unghie al ministero dell’Economia”.

“La pensione di cittadinanza c’è già, si chiama pensione sociale, la flat tax alle imprese c’è già, c’è la cedolare sui risparmi, se non vai a toccare l’Irpef delle persone fisiche di cosa stanno parlando?”, ha affermato Toti.

“E’ tutto da dimostrare che sia produttivo per il paese in termini di Pil pagare la flat tax con un aumento dell’Iva e sarebbe devastante in termini sociali perché vorrebbe dire far pagare ai ceti più deboli la detassazione dei ceti più abbienti”, ha aggiunto commentando la posizione del nuovo ministro dell’Economia Giovanni Tria a favore di un possibile aumento dell’iva. “Troverei la misura socialmente ingiusta ed economicamente sbagliata, con risultati molto aleatori”.

“Conte ha fatto gli auguri a Mattarella che fino all’altro ieri il M5S voleva arrestare, e ha ribadito il suo impegno a difendere l’interesse degli italiani, se no lo accusano di altro tradimento, visto che ha giurato sulla Costituzione”.

“C’è stato anche un pezzo di filosofia sulla fine delle ideologie fino al Daspo per i corrotti. Cos’é? E’ una pena aggiuntiva, se sei corrotto, non puoi più andare a vedere il derby? Ora arriverà una dura nota di protesta della Lega Calcio”.