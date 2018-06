Occhiali da sole. Consigli per gli acquisti e rivolgersi all’ottico di fiducia

Agenpress – Con la bella stagione e la maggiore incidenza dei raggi solari diventa frequente l’uso di occhiali da sole, il cui scopo, e’ bene ricordarlo, e’ quello di proteggere gli occhi dalle radiazioni solari. La tentazione di rivolgersi alla prima bancarella e’ forte, vista la differenza tra i prezzi praticati dal tradizionale negozio di ottica e quelli del venditore ambulante.

A differenza della falsa borsetta griffata, il cui acquisto non provoca un danno alla salute, gli occhiali da sole, quando non sono conformi alle prescrizione di legge, possono causare danni alla vista, cioè’ cataratta, degenerazione maculare e congiuntiviti. Spesso gli occhiali da sole fuori legge sono proprio quelli messi in vendita sulle bancarelle, per strada o sulle spiagge da improvvisati venditori. Come scegliere dunque un buon paio di occhiali? Gli occhiali da sole devono essere accompagnati dalla nota informativa, prevista tra l’altro dalla legge, dove sono indicati:

* il fabbricante o mandatario;

* il grado di protezione, la categoria (da 0 a 4, dal piu’ chiaro al piu’ scuro);

* i limiti di impiego;

* le istruzioni d’uso;

* la marchiatura CE (conformita’ europea).

Certo tutto questo non basta, perché la nota informativa può essere allegata anche ad un paio di occhiali fasulli. Allora? Non rimane che rivolgersi ad un ottico di fiducia ricordando che, a parità’ di prestazioni, spesso e’ la marca che fa lievitare il prezzo.

Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc