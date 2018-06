Tumore all’ovaio. In fase avanzata, un farmaco unito alla chemioterapia, rallenta la malattia

Agenpress – Se nelle pazienti con un cancro all’ovaio in fase avanzata, viene somministrata una particolare molecola alla chemioterapia, viene rallentata in modo significativo la progressione della malattia.

A rivelarlo uno studio, finanziato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e anche dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e che ha coinvolto 80 centri italiani ed alcuni esteri, è coordinato dall’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli ed è stato effettuato su un campione di 400 pazienti.

Il farmaco, associato alla chemioterapia standard, è in grado di ritardare la recidiva di mesi rispetto a quanto avviene nelle pazienti sottoposte a sola chemio. “Si tratta di una svolta importante nel trattamento di una malattia che negli ultimi anni non ha offerto nuove opzioni terapeutiche – spiega Sandro Pignata dell’Istituto Tumori Fondazione Pascale di Napoli -. Per questa neoplasia la diagnosi precoce è difficile perché non ci sono sintomi che la segnalino in anticipo. Con la conseguenza che nell’80 per cento dei casi il tumore viene scoperto solo quando è già in fase avanzata”. Quando, cioè, la malattia si è già diffusa negli altri organi e possibilità di guarigione sono purtroppo ridotte.

L’obiettivo, “era valutare se il farmaco anti-angiogenetico bevacizumab, in commercio con il nome Avastin, che blocca la crescita dei vasi sanguigni che alimentano il tumore, avesse efficacia se aggiunto alla chemioterapia anche nelle pazienti in stadio avanzato e con recidive di malattia che lo avevano ricevuto già in prima linea, ovvero dopo l’intervento chirurgico”.

Il risultato “è significativo: si è dimostrato che l’aggiunta di tale molecola determina il prolungamento del tempo di sopravvivenza libero dalla malattia. Il farmaco, cioè, ritarda in media di 4 mesi la ricomparsa della malattia rispetto al trattamento con la sola chemioterapia”.