Tunisia. Minniti. La propaganda è finita, Salvini di assuma la responsabilità di governare

Agenpress – “Appena insediato come ministro dell’Interno, andai a Tunisi e a Tripoli per stringere accordi e per tessere rapporti con quei governi. Il mio successore, il primo giorno da ministro, ha accusato la Tunisia di esportare galeotti. Con il risultato che il governo di Tunisi ha convocato il nostro ambasciatore per chiarimenti”.

Lo ha detto l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, commentando lo scontro tra Matteo Salvini e Tunisi.

La Tunisia, sottolinea Minniti, “è un Paese chiave, sia sul terreno dei flussi migratori, sia sulla questione dei rimpatri. Io raccomando prudenza nelle parole, la Tunisia è il Paese che ha più collaborato con noi. Nessuno deve avere, nemmeno per un attimo, l’illusione che da soli si possano governare flussi migratori epocali. O addirittura contro gli altri. Bisogna chiudere al più presto quest’incidente diplomatico”.

“Il momento della propaganda è finito, ora si devono assumere la responsabilità di governare. Servono i fatti, e i primi passi non sono certo incoraggianti”.