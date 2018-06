Camera. Molteni (Lega). Vogliamo difesa sempre legittima, legge contro sconti di pena ad assassini e stupratori

Agenpress – “Oggi nasce il governo del cambiamento, legittimato da speranza di recuperare sovranità rispetto a chi ha trattato il Paese da suddito e non da fratello. Cercheremo di recuperare la dignità calpestata dalle cancellerie straniere e la sovranità ceduta ai manovratori dello spread”.

“Presidente Conte, avrà in quest’Aula la fiducia della lega e del grande popolo della Lega che dovrà saper difendere e onorare giorno per giorno”. Lo ha detto il vicepresidente vicario del gruppo del Carroccio, Nicola Molteni alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte.

Molteni ha affermato che la Lega ha formato un governo assieme a M5s “per senso responsabilità e per il bene del Paese”. “Come Sparta e Atene si sono unite contro la minaccia persiana, così noi ci siamo uniti contro la prepotenza dell’Europa”.

Sul tema della giustizia in particolare, dice Molteni, si approvi subito la legge che vieta “gli sconti di pena per gli assassini e stupratori” e si faccia in modo che “la difesa sia sempre legittima”. “Noi – aggiunge l’esponente del Carroccio – non vogliamo il far west, ma sicurezza e ordine pubblico”. “Abbiamo trovato con i Cinque Stelle un terreno comune per affrontare l’egemonia dei palazzi europei – spiega il deputato del Carroccio – Vogliamo una Europa dei popoli, diversa e equa”. “Avremo venti contrari, ma sappiamo che non esiste vento sfavorevole per il marinaio che sa dove andare”, ha detto ancora Molteni.

“Contrasto all’immigrazione clandestina, difesa dei confini e delle frontiere, sicurezza e controllo del territorio e una giustizia rapida e certa: è questo che chiediamo a questo governo”, ha aggiunto.

“Vogliamo che la difesa sia sempre legittima, che un cittadino abbia il potere di difendersi dentro casa propria. Ma non in un far west, vogliamo solo più sicurezza. Chi si difende non può subire la gogna e l’agonia di un processo”.