Flat tax. Acerbo (PRC). “Prima i ricchi! Salvini è il nostro Trump”

Agenpress – “Salvini si svela per quello che è: una versione più giovane e violenta di Berlusconi, la versione italiana di Trump. Le sue dichiarazioni di stamattina sulle tasse dimostrano che il suo slogan “prima gli italiani” si traduce in “prima i ricchi”.

Solo dei pagliacci come Bagnai e Fusaro possono spacciare per sociale questo mix di razzismo e neoliberismo.

Lo ha detto Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, esponente del coordinamento nazionale di Potere al Popolo.

Come Trump, il capo della Lega ha raccolto con la demagogia razzista i voti popolari per poi usarli per tagliare le tasse ai ricchi. La sua teoria è vecchia di decenni ed è stata il cavallo di battaglia del neoliberismo negli Stati Uniti, producendo diseguaglianze e povertà di massa nel paese più ricco del mondo. Basta cliccare “trickle down economics” su Google per leggere tonnellate di denunce dell’impatto socialmente devastante della cosiddetta teoria dello “sgocciolamento”: non facciamo pagare le tasse ai ricchi, così poi la loro ricchezza “sgocciolerà” sull’intera società.

Per usare le parole di Bernie Sanders, si tratta di una “teoria fraudolenta messa in giro dai ricchi e dai loro think thanks per proteggere i miliardari e le grandi aziende”.

Che ne pensano i grillini? Dov’è finito l’avvocato del popolo? Del popolo dei ricchi?”.