Flat tax. Furlan (Cisl). Sarà a vantaggio dei ricchi e non dei redditi più bassi

Agenpress – “Una riforma del fisco è una priorità, ma per noi deve premiare quelli che le tasse le hanno sempre pagate, i lavoratori dipendenti e i pensionati, con un occhio di riguardo per i redditi più bassi. Le simulazioni che abbiamo visto sulla flat tax ci dicono però esattamente il contrario, cioè che ne trarrebbero vantaggio soprattutto i ceti medio-alti”.

Lo ha detto Anna Maria Furlan, segretario generale della Cisl, in una intervista alla Stampa.

“Più alto è il livello di reddito, e più ci si guadagna”, spiega Furlan, per la quale “è evidente che su questo noi chiederemo delle correzioni. Anche per far ripartire i consumi: per farcela serve che ripartano gli stipendi e le pensioni degli italiani. In ogni caso, se si vuole che un confronto tra noi e il governo possa migliorare l’ipotesi iniziale di riforma fiscale. Si può fare tutto: basta che ci sia la volontà di costruire sintesi e accordi, come mi pare di capire voglia fare anche il Presidente del Consiglio”.