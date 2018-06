Flat tax. Salvini. “Chi guadagna di più paghi meno tasse”. Orfini (PD). Ecco la verità. Aiuta i ricchi

Agenpress – “E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, al quale replica su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd. “Salvini: ‘E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse’. Finalmente hanno detto la verità. A questo serve l’annunciata rivoluzione fiscale, a far guadagnare chi è più ricco. A danno di tutti gli altri. #noflattax”.