Governo. Bossi. Non so quanto durerà. Reddito di cittadinanza? Il Sud non può chiedere sempre soldi allo Stato centrale

Agenpress – Il Governo? “Non saprei dire davvero se reggerà. Però la vedo dura se sin da subito non si fanno azioni di vero cambiamento”.

A dirlo è Umberto Bossi, in una intervista a Repubblica. “Il contratto che abbiamo siglato qualche problema ce lo porta. Sono questioni forse più tattiche che strategiche”.

Riguardo al reddito di cittadinanza, Bossi polemizza con il Sud, che “non è ancora convinto della necessità di un cambiamento reale. Che non si può ancora e solo chiedere e ricevere soldi dallo Stato centrale. I voti alla Lega, al sud, ci sono andati per altri motivi, non per questa volontà”.

Riguardo al reddito di cittadinanza Bossi è convinto che non “è possibile consegnare ai centri per l’impiego il controllo della legge perché esistono solo sulla carta, sono praticamente morti, non funzionano. Prima del reddito va trovato uno strumento di controllo altrimenti si buttano via soldi e basta”.