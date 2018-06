Governo. Fraccaro (M5S). Faremo poche leggi ma buone, gli italiani lo capiranno

Agenpress – “Puntiamo a fare poche leggi e fatte bene, non dobbiamo correre nell’approvazione delle leggi e credo che gli italiani capiranno se ci metteremo qualche mese in più”.

Lo ha detto Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento. E sull’opposizione “speriamo di lavorare in maniera costruttiva, cerchiamo di far lavorare in maniera collaborativa il Parlamento, la scorsa legislatura non è stato possibile”.

“Si pensa che il Movimento voglia sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta. Ma noi vogliamo integrarla”.

“Vogliamo che ci siano maggiori strumenti di partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo scritto nel contratto di governo i nostri obiettivi: leggi di iniziativa popolare a data certa, referendum abrogativi e propositivi senza quorum”.