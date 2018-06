Governo. La Pietra (FDI). Valuteremo provvedimenti di volta in volta

Agenpress – “Noi di Fratelli d’Italia non abbiamo votato la fiducia a questo Governo e non faremo parte della maggioranza parlamentare che lo sostiene, ma valuteremo di volta in volta i provvedimenti in esame e stabiliremo se appoggiarli o meno” dichiara il Sen. di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra “Manterremo un atteggiamento coerente, trasparente e leale e difenderemo come sempre gli interessi dei cittadini italiani. Continueremo a batterci per il blocco navale al largo delle coste libiche, per la riduzione delle tasse, per dare sostegno a chi produce e crea posti di lavoro. Le nostre priorità sono chiare. Noi avevamo rivendicato un Governo di centrodestra, ma si è preferito percorrere altre strade. Questo Governo, frutto di una legge elettorale che Fratelli d’Italia non ha votato, ha generato un contratto contradditorio. Noi di FdI saremo un’opposizione seria e responsabile” conclude il Sen. Patrizio La Pietra.