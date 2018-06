Governo Lega-M5S. Bobo Craxi. Svolta autoritaria come quella che porto Mussolini al potere

Agenpress – “E’ a dir poco singolare che una forza politica un giorno urli al colpo di Stato invocando l’impeachment per il Presidente della Repubblica e il giorno dopo si ritrovi nei giardini del Quirinale a festeggiare il proprio Governo. Tutto questo fa sorridere perché effettivamente i protagonisti sono divertenti, ma la lesione istituzionale e la percezione di disagio è molto forte. Pertanto, sono combattuto: da un lato essendo io da sempre un democratico ritengo che tutto ciò che viene scelto dal popolo vada rispettato e aspettato alla prova di governo. Dall’altro però bisogna dire che è in atto una svolta politica in Italia anche a livello istituzionale. Una svolta dai connotati autoritari che ricordano il totalitarismo italiano del ventennio fascista.”.

Lo ha detto Bobo Craxi, il figlio dell’ex segretario del Psi, Bettino, oggi leader di “Area Socialista”, intervenuto a Radio Cusano Campus, a proposito della nuova alleanza M5S-Lega e della nascita del governo Conte.

“Naturalmente ciò oggi avviene sotto altre forme perché le repliche della storia non sono mai esattamente uguali, ma senza dubbio c’è una nuova forma di autoritarismo perché i principi che vengono portati avanti sono grosso modo quelli che portarono i partiti totalitari e populisti dell’epoca al potere. E questo sta accadendo e accadrà anche in altre parti d’Europa non solo in Italia”.