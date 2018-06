Savino (FI), Conte sul Sud è partito con retromarcia

Agenpress. “Un premier nato al Sud, un ministro per il Sud, una Lega che non si chiama più Nord, ma paradossalmente nel contratto di governo e nelle dichiarazioni programmatiche di Conte, tranne qualche parola di circostanza, non c’è nulla di concreto per risolvere i problemi delle popolazioni del Mezzogiorno”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

“Il malcontento al Sud, penso in particolare alla Puglia, – continua Savino – è destinato a crescere perché su Ilva, xylella, infrastrutture, il Governo Conte è partito con la retromarcia. Per non parlare del reddito di cittadinanza che non arriverà mai, certamente non prima di due o tre anni, disilludendo tanti cittadini che hanno dato il voto ai cinque stelle proprio in attesa di questo sostegno economico. Temiamo fortemente – conclude Savino – che il gap fra il Nord e il Sud dell’Italia sia destinato ad aumentare e che le condizioni di vita dei meridionali siano destinate a peggiorare”.