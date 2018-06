TAV. Toninelli. Valuteremo costi e benefici. Critico Chiamparino. Malan (FI). Scherza con i posti lavoro

Agenpress – “Nel contratto di governo si parla di rivalutazione del progetto Torino-Lione. Insieme anche alla Lega lo rivaluteremo, carte e conti alla mano, valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, affermando di voler “analizzare costi e benefici di tutte le opere e quelle che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere finite, soprattutto quelle già iniziate”.

“È un’opera fondamentale per aprire un varco a Nord Ovest, decisiva per trasformare le regioni del nord ovest in una nuova piattaforma logistica”, replica il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sulla possibilità che il nuovo governo fermi la Tav.

“Non demonizzo nessuno, ma mi è sembrato giusto che il Consiglio regionale abbia messo in chiaro alcune cose”, ha aggiunto Chiamparino che in aula ha detto “dovranno passare sul mio corpo per fermarla”.

Immediata la controreplica di Toninelli. “Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo”.

“Con la sua infelice battuta sul TAV, il ministro Toninelli scherza su decine di migliaia di posti di lavoro che si perderebbero se si annulla quella linea, come lui minaccia”, replica in una nota Lucio Malan, vice capogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

“Oltre a questo, sarebbe uno spreco di miliardi per il lavoro già fatto, per indennizzare le imprese impegnate, e per i soldi da restituire all’Unione Europea. Davvero c’è poco da scherzare: buttare via miliardi del contribuente per distruggere posti di lavoro, in Piemonte e in tutta Italia. Ciò che non hanno ottenuto i teppisti che bersagliano le forze dell’ordine in Val di Susa, rischiano di ottenerlo le ideologie”.