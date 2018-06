Confcommercio. Di Maio. L’Iva non aumenterà. Non siamo governo del no alle infrastrutture

Agenpress – “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo intervento all’Assemblea di Confcommercio a Roma. “Avete la mia parola qui a Confcommercio che l’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”.

“Quando parliamo di turismo parliamo di infrastrutture, in cui alcune regioni strategiche neanche ce ne sono, in altre ci sono luoghi bellissimi e neanche un treno che porta i turisti fino a lì. Chi sta raccontando l’idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia”.

“La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”, ha aggiunto facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un po’ le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”.

“Per tutta la generazione di lavoratori fuori dalla contrattazione nazionale va garantito almeno un salario minimo, almeno fino a che non si arriva alla contrattazione”, ha proseguito.

“Il lavoro nobilita l’uomo fino a che ti dà la soddisfazione di arrivare a fine mese” e invece siamo in un momento in cui “si cerca di lavorare pur guadagnando zero”.

“Questa è una grande famiglia per me, è un onore essere qui. Ho tenuto molto a chiedere il ministero dello Sviluppo economico e del lavoro: io vengo da una famiglia in cui mio padre aveva una piccolissima impresa, era un imprenditore ma si sentiva anche dipendente e viceversa. L’unione di questi due ministeri parte da un presupposto: è finita era datore di lavoro contro dipendente, siamo tutti insieme per cambiare”.

“La fiducia l’abbiamo ricevuta ieri sera, ci è voluto un po’ per creare questo governo ma è costruito con delle tematiche in un contratto e poi con le persone. Magari sarà un governo inaspettato ma sicuramente è costituito da forze politiche votate e non da voltagabbana che hanno cambiato giacche da oggi a domani”.

“Ci teniamo alla tenuta dei conti”. “Se vogliamo bene all’Italia, e noi le vogliamo bene, se vogliamo portare avanti progetti economici dobbiamo contrattare con Europa le condizioni che l’Italia non può più sostenere, dicendo anche dei no”.

Quando si parla di investimenti “non abbiamo bisogno di nuove leggi, semmai abbiamo bisogno di togliere qualcosa dal codice degli appalti che è diventato così complicato che terrorizza”.

“C’è una questione importante che riguarda l’innovazione, il programma Industria 4.0 va sempre di più semplificato nel suo accesso”, ha detto spiegando che bisognerà intervenire anche sul fronte dell’istruzione perché “in tanti ci chiedono di rimettere in sesto i vecchi istituti tecnici e commerciali”. “Dobbiamo prenderci qualche rischio per fare ripartire il paese” a partire “dall’eccessiva burocratizzazione. Bisogna agevolare e semplificare” le modalità “per accedere anche ad altri programmi, al fondo garanzia, a tutto il sistema degli incentivi, per esempio gli sgravi sull’energia per le imprese. Tante persone hanno i requisiti poi mollano perché c’è troppa certificazione da compilare”.