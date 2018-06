Confcommercio. Sangalli. Su Iva non si tratta e non si baratta. No salario minimo, lotta all’evasione

Agenpress – “Il contratto di governo per il cambiamento dovra’ ora misurarsi con il banco di prova della tenuta dei conti pubblici. Flessibilita’ di bilancio, contenimento della spesa pubblica improduttiva, recupero di evasione ed elusione sono oggi, del resto, condizioni necessarie per il blocco degli aumenti Iva. Dopo una campagna elettorale all’insegna di ‘meno tasse per tutti’, gli aumenti Iva pari nel 2019 a circa 200 euro a testa per ogni italiano, finirebbero per essere una beffa, oltre che la fine certa delle gia’ modeste prospettive di ripresa”. Lo dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ricordando che “la battaglia contro gli aumenti dell’Iva e’ una battaglia di Confcommercio. Sull’Iva non si tratta e non si baratta!”

“La nostra crescita è vulnerabile. Per trasformare l’attuale ripresa in una crescita concreta e duratura”, occorre arrivare “tra il 2 e il 2,5% annuo, ha aggiunto sottolineando che “Questa crescita serve per ricucire le crescenti distanze tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Serve per ridurre l’area della povertà assoluta, dolorosamente in espansione. Serve per recuperare a una degna occupazione tanti italiani che l’hanno persa o che non l’hanno mai trovata”. “In questo contesto “strozzato”” avverte però Sangalli “non possiamo giustificare le nostre – diciamo così – alterne fortune nella crescita economica. Non possiamo chiamare in causa né l’Europa, né l’euro, né, tantomeno, un destino cinico e baro”.

– “Mettiamo in campo un contratto, un “contratto per la crescita”. Semplice, diretto, concreto in tre punti: lavoro, tasse, infrastrutture e innovazione”, propone Sangalli.

“Riconosciamo certo l’utilità degli strumenti che mitigano gli effetti della povertà assoluta, come del resto previsto dal Contratto di governo. Per noi, comunque, la via maestra resta il reddito che viene dal lavoro. Lavoro dignitoso e salario giusto”.

Sangalli critica il “salario minimo”. “Nella chiarezza dei rapporti, abbiamo la preoccupazione che questa misura finisca per disperdere un patrimonio di relazioni e traguardi ottenuti” dice e rilancia sui voucher “non si capisce perché sono stati soppressi”.

“Recupero dell’evasione e dell’elusione, e una coraggiosa spending review, sono le condizioni per un percorso concreto di riordino, semplificazione e soprattutto riduzione della tassazione”.

“Le tasse portano via il 62% delle entrate di un’impresa. Contro le nostre imprese, c’è anche il pressing delle tasse locali: IMU-TASI-TARI. Si metta mano, dunque, alla tassazione locale, con una local tax, unica, certa e semplice” dice Sangalli “Accanto alle grandi riforme – prosegue – servono sul piano fiscale risposte immediate come la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. E poi il riporto delle perdite per le oltre due milioni di piccole imprese in regime di cassa che oggi, a differenza delle società di capitali, non lo possono fare” dice. Sulla questione di parità di regole nel fare impresa, Sangalli parla della web tax: “Non va bene che un negozio di vicinato o un piccolo ristorante devono pagare tutte e troppe tasse mentre alcune multinazionali non pagano nulla”.